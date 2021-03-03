Экс-чемпион Уимблдона сравнил Надаля с болидом Формулы-1

Победитель Уимблдона-1996, директор турнира в Роттердаме Рихард Крайчек прокомментировал снятие с соревнования в Нидерландах Рафаэля Надаля.



О том, что он не примет участие в турнире АТР 500, Надаль сообщил 25 февраля, сославшись на проблемы со спиной, начавшиеся в Австралии.



«Я видел, как Рафаэль Надаль играл на Australian Open, и там он произвел хорошее впечатление, но я также понял, что он, вероятно, играл на обезболивающих. Я не предполагал, что он снимется с нашего турнира, но такое может происходить», — цитирует Tennis Head Крайчека со ссылкой на NU.nl.



Также Крайчек сравнил работу Надаля с гоночной машиной: «Топовый теннисист — это как болид Формулы-1. У него очень тонкие настройки. И если что-то работает не совсем гладко, это вызывает проблемы. Это часть спорта высочайших достижений, в этом между ними нет разницы».

Рафаэль Надаль снялся с турнира в Роттердаме из-за травмы