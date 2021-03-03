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Маррей удалил «Твиттер» и «Инстаграм» с телефона после фильма о вреде соцсетей

Маррей удалил «Твиттер» и «Инстаграм» с телефона после фильма о вреде соцсетей
Теннис / ATP 0
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Экс-первая ракетка мира Энди Маррей рассказал, что удалил со своего телефона приложения «Твиттер» и «Инстаграм» после просмотра фильма «Социальная дилемма».

«У меня нет «Твиттера» на моем телефоне, и я удалил «Инстаграм» на прошлой неделе. Не из-за комментариев, призывающих меня завершить карьеру. Не так давно я смотрел фильм «Социальная дилемма». Это блестящее кино, а на прошлой неделе я посмотрел интервью с создателями фильма. Мне понравилось, и после этого я решил удалить соцсети», — приводит слова Маррея The Telegraph.

При этом сами соцсети теннисиста остались активными. Последняя публикация в «инстаграме» датирована 24 января, последняя в «твиттере» — 26 февраля.

Документально-игровой фильм «Социальная дилемма» производства Netflix рассказывает о пагубном влиянии социальных сетей на жизнь людей.

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