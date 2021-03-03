Зверев неожиданно проиграл Бублику на старте турнира в Роттердаме

Немецкий теннисист Александр Зверев, посеянный на турнире ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) под третьим номером, не сумел пробиться во второй круг, проиграв представителю Казахстана Александру Бублику со счётом 5:7, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 18 минут.

Зверев 1 раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и взял 2 гейма на подаче соперника. На счету Бублика 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом € 1 117 900 Бублик поспорит с победителем поединка Томми Пол (США) — Лоренцо Сонего (Италия).

Первый номер посева на турнире в Роттердаме получил россиянин Даниил Медведев. Он стартует матчем с сербом Душаном Лайовичем.