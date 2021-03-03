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Зверев неожиданно проиграл Бублику на старте турнира в Роттердаме

Зверев неожиданно проиграл Бублику на старте турнира в Роттердаме
Теннис / ATP 0

Немецкий теннисист Александр Зверев, посеянный на турнире ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) под третьим номером, не сумел пробиться во второй круг, проиграв представителю Казахстана Александру Бублику со счётом 5:7, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 18 минут.

Зверев 1 раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и взял 2 гейма на подаче соперника. На счету Бублика 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом € 1 117 900 Бублик поспорит с победителем поединка Томми Пол (США) — Лоренцо Сонего (Италия).

Первый номер посева на турнире в Роттердаме получил россиянин Даниил Медведев. Он стартует матчем с сербом Душаном Лайовичем.

Роттердам. 1-й круг
03 марта 2021, среда. 13:10 МСК
Александр Зверев
7
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		3  
7 		6  
         
Александр Бублик
43
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
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