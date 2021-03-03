Участникам турниров АТР 250 и АТР 500 увеличат призовые за счёт бонусов для топ-12

ATP объявила о мерах по поддержке игроков и организаторов турниров в условиях пандемии.
Одной из мер станет увеличение выплат участникам турниров уровня АТР 250 и АТР 500. Начиная с Australian Open-2021 и вплоть до Уимблдона минимальный уровень призовых теннисистам будет увеличен с 50% до 80% на турнирах ATP 250 и до 60% — на турнирах ATP 500. На эти цели будет пущено до $ 5,2 млн.
Рост призовых будет обеспечен за счёт перераспределения части бонусного пула ATP, достающегося первым 12 игрокам рейтинга в конце сезона. Перераспределение средств произошло при поддержке Совета игроков ATP, включающего Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.
«На доходы турниров по-прежнему серьёзно влияют ограничения на продажу билетов, и маловероятно, что ситуация существенно улучшится до середины года. Мы сосредоточены на том, чтобы Тур продолжал поддерживать как можно больше игроков, и я хотел бы поблагодарить лучших игроков и Совет игроков за поддержку этой меры, которая поможет улучшить условия для большей группы игроков в ближайшие месяцы», — прокомментировал решение председатель ATP Андреа Гауденци.
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