Даниил Медведев сенсационно проиграл в первом круге турнира в Роттердаме

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на турнире ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) под первым номером, не сумел пробиться во второй круг, сенсационно проиграв представителю Сербии Душану Лайовичу со счётом 6:7 (4:7), 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 35 минут.

Даниил 12 раз подал навылет, совершил шесть двойных ошибок и реализовал один из четырёх брейк-пойнтов. На счету его соперника, занимающего 27-ю строчку в рейтинге ATP, ни одного эйса, двойная ошибка и два брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом € 1 117 900 Лайович поспорит с хорватом Борной Чоричем.

Медведев упустил возможность стать второй ракеткой мира уже на следующей неделе. Для этого ему требовалось дойти до финала турнира в Роттердаме.