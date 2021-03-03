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Даниил Медведев сенсационно проиграл в первом круге турнира в Роттердаме

Даниил Медведев сенсационно проиграл в первом круге турнира в Роттердаме
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на турнире ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) под первым номером, не сумел пробиться во второй круг, сенсационно проиграв представителю Сербии Душану Лайовичу со счётом 6:7 (4:7), 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 35 минут.

Даниил 12 раз подал навылет, совершил шесть двойных ошибок и реализовал один из четырёх брейк-пойнтов. На счету его соперника, занимающего 27-ю строчку в рейтинге ATP, ни одного эйса, двойная ошибка и два брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом € 1 117 900 Лайович поспорит с хорватом Борной Чоричем.

Медведев упустил возможность стать второй ракеткой мира уже на следующей неделе. Для этого ему требовалось дойти до финала турнира в Роттердаме.

Роттердам. 1-й круг
03 марта 2021, среда. 14:55 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		4  
7 7 		6  
         
Душан Лайович
27
Сербия
Душан Лайович
Д. Лайович
Даниил Медведев опять разбушевался! А звание второй ракетки мира снова откладывается
В 1-м матче турнира в Роттердаме Даниил Медведев разломал ракетку, когда понял, что упустил не только победу, но и 2-е место в рейтинге ATP.
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