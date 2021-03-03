Рейтинг теннисистов, которые не смогут играть из-за ограничений, будет «заморожен»

ATP сообщила о новых мерах по поддержке игроков и организаторов турниров в условиях пандемии.
Рейтинг игроков, которые не смогут играть на турнирах в течение четырех недель подряд, будет защищён от изменения. С «замороженной» позицией им четыре раза будет предоставлена возможность участия на турнирах ATP Masters 1000, которые они пропустили. К турнирам «Большого шлема» и к Олимпийским играм защищённый рейтинг применяться не будет. Эта мера, по словам АТР, обеспечит игрокам большую гибкость в их расписании.
Кроме этого, будет увеличена поддержка членов команд, сопровождающих игроков. ATP также выделила до $ 10 000 на каждый турнир ATP Tour и ATP Challenger Tour до конца года на покрытие гостиничных расходов, которые могут возникнуть в связи с необходимостью изоляции или карантина участников в случае положительного теста на коронавирус.
Ранее в АТР сообщали об увеличении призовых для участников турниров АТР 250 и АТР 500 вплоть до Уимблдона-2021.
- 3 марта 2021
-
18:26
-
17:37
-
16:51
-
16:25
-
15:02
-
14:29
-
13:50
-
12:52
-
12:24
-
10:29
-
09:13
-
09:03
- 2 марта 2021
-
23:56
-
23:38
-
21:08
-
20:21
-
19:30
-
19:08
-
18:13
-
18:09
-
16:13
-
14:58
-
13:24
-
12:50
-
12:35
-
11:40
-
10:48
-
10:25
-
09:57
-
09:11
-
00:36
-
00:16
- 1 марта 2021
-
21:53
-
21:08
-
19:11