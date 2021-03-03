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Рейтинг теннисистов, которые не смогут играть из-за ограничений, будет «заморожен»

Рейтинг теннисистов, которые не смогут играть из-за ограничений, будет «заморожен»
Теннис / ATP 0
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ATP сообщила о новых мерах по поддержке игроков и организаторов турниров в условиях пандемии.

Рейтинг игроков, которые не смогут играть на турнирах в течение четырех недель подряд, будет защищён от изменения. С «замороженной» позицией им четыре раза будет предоставлена возможность участия на турнирах ATP Masters 1000, которые они пропустили. К турнирам «Большого шлема» и к Олимпийским играм защищённый рейтинг применяться не будет. Эта мера, по словам АТР, обеспечит игрокам большую гибкость в их расписании.

Кроме этого, будет увеличена поддержка членов команд, сопровождающих игроков. ATP также выделила до $ 10 000 на каждый турнир ATP Tour и ATP Challenger Tour до конца года на покрытие гостиничных расходов, которые могут возникнуть в связи с необходимостью изоляции или карантина участников в случае положительного теста на коронавирус.

Ранее в АТР сообщали об увеличении призовых для участников турниров АТР 250 и АТР 500 вплоть до Уимблдона-2021.

Участникам турниров АТР 250 и АТР 500 увеличат призовые за счёт бонусов для топ-12
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