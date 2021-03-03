Павлюченкова проиграла Квитовой во втором круге турнира в Дохе, взяв всего 4 гейма
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла чешке Петре Квитовой в матче второго круга турнира в Дохе (Катар). Встреча завершилась со счётом 1:6, 3:6.
Продолжительность матча составила 1 час 15 минут. Павлюченкова 5 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 4. На счету Квитовой 2 эйса, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7.
В следующем матче Квитовой предстоит встреча с Анетт Контавейт (Эстония), которая в матче второго круга со счётом 6:1, 6:4 обыграла Анжелику Кербер (Германия).
Турнир в Дохе завершится 6 марта. Призовой фонд соревнований составляет $ 565 530. Действующая чемпионка соревнований — представительница Беларуси Арина Соболенко.
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