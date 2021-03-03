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Павлюченкова проиграла Квитовой во втором круге турнира в Дохе, взяв всего 4 гейма

Павлюченкова проиграла Квитовой во втором круге турнира в Дохе, взяв всего 4 гейма
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла чешке Петре Квитовой в матче второго круга турнира в Дохе (Катар). Встреча завершилась со счётом 1:6, 3:6.

Продолжительность матча составила 1 час 15 минут. Павлюченкова 5 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 4. На счету Квитовой 2 эйса, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7.

В следующем матче Квитовой предстоит встреча с Анетт Контавейт (Эстония), которая в матче второго круга со счётом 6:1, 6:4 обыграла Анжелику Кербер (Германия).

Турнир в Дохе завершится 6 марта. Призовой фонд соревнований составляет $ 565 530. Действующая чемпионка соревнований — представительница Беларуси Арина Соболенко.

Доха (ж). 2-й круг
03 марта 2021, среда. 16:50 МСК
Анастасия Павлюченкова
41
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3  
6 		6  
         
Петра Квитова
10
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
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