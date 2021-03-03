Кей Нисикори впервые с лета 2019 года вышел в четвертьфинал турнира ATP
Японский теннисист Кей Нисикори впервые с лета 2019 года вышел в четвертьфинал турнира ATP. Во втором круге турнира в Роттердаме (Нидерланды) он со счётом 6:3, 2:6, 7:5 обыграл австралийца Алекса де Минора.
Продолжительность матча составила 2 часа 16 минут. Нисикори 1 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету его соперника 7 эйсов, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.
В следующем матче Нисикори предстоит встреча с победителем пары Душан Лайович (Сербия) — Борна Чорич (Хорватия).
До этого Нисикори выходил в четвертьфинальную стадию на Уимблдоне–2019. Тогда он со счётом 6:4, 1:6, 4:6, 4:6 уступил представителю Швейцарии Роджеру Федереру.
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