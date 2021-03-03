Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Кей Нисикори впервые с лета 2019 года вышел в четвертьфинал турнира ATP

Кей Нисикори впервые с лета 2019 года вышел в четвертьфинал турнира ATP
Теннис / ATP 0

Японский теннисист Кей Нисикори впервые с лета 2019 года вышел в четвертьфинал турнира ATP. Во втором круге турнира в Роттердаме (Нидерланды) он со счётом 6:3, 2:6, 7:5 обыграл австралийца Алекса де Минора.

Продолжительность матча составила 2 часа 16 минут. Нисикори 1 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету его соперника 7 эйсов, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.

В следующем матче Нисикори предстоит встреча с победителем пары Душан Лайович (Сербия) — Борна Чорич (Хорватия).

До этого Нисикори выходил в четвертьфинальную стадию на Уимблдоне–2019. Тогда он со счётом 6:4, 1:6, 4:6, 4:6 уступил представителю Швейцарии Роджеру Федереру.

Роттердам. 2-й круг
03 марта 2021, среда. 16:45 МСК
Алекс де Минор
23
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 5
6 		2 7
         
Кей Нисикори
45
Япония
Кей Нисикори
К. Нисикори
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021