На следующей неделе у Медведева будет ещё один шанс стать второй ракеткой мира
На следующей неделе у третьей ракетки мира россиянина Даниила Медведева появится ещё один шанс опередить испанца Рафаэля Надаля в рейтинге ATP и стать второй ракеткой мира.
Для этого Даниилу необходимо выиграть турнир ATP-250 в Марселе (Франция), который пройдёт с 8 по 14 марта. Напомним, Медведев мог дебютировать в топ-2 рейтинга ATP уже на этой неделе, если бы вышел в финал турнира ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Надаль снялся с соревнований из-за травмы спины, полученной во время выступления в Австралии.
Однако Медведев, посеянный на турнире в Роттердаме под первым номером, не сумел пробиться во второй круг соревнований, сенсационно проиграв представителю Сербии Душану Лайовичу со счётом 6:7 (4:7), 4:6.
Даниил Медведев сенсационно проиграл в первом круге турнира в Роттердаме
Даниил Медведев опять разбушевался! А звание второй ракетки мира снова откладывается
В первом матче турнира в Роттердаме Даниил Медведев расколотил ракетку, когда понял, что упустил 2-е место в рейтинге ATP. Видео.
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