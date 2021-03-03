На следующей неделе у Медведева будет ещё один шанс стать второй ракеткой мира

На следующей неделе у третьей ракетки мира россиянина Даниила Медведева появится ещё один шанс опередить испанца Рафаэля Надаля в рейтинге ATP и стать второй ракеткой мира.

Для этого Даниилу необходимо выиграть турнир ATP-250 в Марселе (Франция), который пройдёт с 8 по 14 марта. Напомним, Медведев мог дебютировать в топ-2 рейтинга ATP уже на этой неделе, если бы вышел в финал турнира ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Надаль снялся с соревнований из-за травмы спины, полученной во время выступления в Австралии.

Однако Медведев, посеянный на турнире в Роттердаме под первым номером, не сумел пробиться во второй круг соревнований, сенсационно проиграв представителю Сербии Душану Лайовичу со счётом 6:7 (4:7), 4:6.

Даниил Медведев сенсационно проиграл в первом круге турнира в Роттердаме