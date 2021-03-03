Ким Клейстерс получила уайлд-кард на «Мастерс» в Майами
Бельгийская теннисистка Ким Клейстерс получила уайлд-кард на «Мастерс» в Майами (США), сообщает пресс-служба соревнований.
«Майами всегда был моей любимой остановкой в туре. У меня много хороших воспоминаний, а ещё я показывала здесь отличные результаты. С нетерпением жду возвращения», — прокомментировала 37-летняя Клейстерс.
Теннисистка выигрывала «Мастерс» в Майами дважды — в 2005 и 2010 годах. В конце 2012 года она объявила о завершении карьеры, а в 2020 году вернулась в тур.
Турнир пройдёт с 22 марта по 4 апреля. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 3 343 785.
Напомним, в конце января Клейстерс заразилась коронавирусом и приняла решение пропустить Открытый чемпионат Австралии, на который также получила уайлд-кард.
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