В верхней половине сетки турнира в Роттердаме не осталось ни одного сеяного игрока
В верхней половине сетки турнира ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) не осталось ни одного сеяного игрока.
В первом круге соревнований выступления завершили первый номер посева россиянин Даниил Медведев, сенсационно проигравший сербу Душану Лайовичу, а также немец Александр Зверев, посеяный под третьим номером, испанец Роберто Баутиста-Агут (5) и канадец Феликс Оже-Альяссим. Таким образом, в финале соревнований точно сыграет несеяный теннисист.
На данный момент в верхней сетке определился лишь один четвертьфиналист. Во втором круге соревнований японский теннисист Кей Нисикори обыграл австралийца Алекса де Минора.
Турнир АТР-500 в Роттердаме завершится 7 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет € 1 117 900.
Кей Нисикори впервые с лета 2019 года вышел в четвертьфинал турнира ATP
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