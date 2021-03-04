В верхней половине сетки турнира в Роттердаме не осталось ни одного сеяного игрока

В верхней половине сетки турнира ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) не осталось ни одного сеяного игрока.

В первом круге соревнований выступления завершили первый номер посева россиянин Даниил Медведев, сенсационно проигравший сербу Душану Лайовичу, а также немец Александр Зверев, посеяный под третьим номером, испанец Роберто Баутиста-Агут (5) и канадец Феликс Оже-Альяссим. Таким образом, в финале соревнований точно сыграет несеяный теннисист.

На данный момент в верхней сетке определился лишь один четвертьфиналист. Во втором круге соревнований японский теннисист Кей Нисикори обыграл австралийца Алекса де Минора.

Турнир АТР-500 в Роттердаме завершится 7 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет € 1 117 900.