Рублёв — о матче с Марреем: было очень тяжело. Я не мог играть в привычном стиле

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу (7:5, 6:2) над бывшей первой ракеткой мира Энди Марреем во втором круге турнира в Роттердаме (Нидерланды).
«Это был очень тяжёлый матч. Было много розыгрышей. Играя с Энди, я не могу ускоряться и играть в привычном стиле. Мне приходится замедляться, ждать подходящего момента, потому что Энди очень хорош в обороне. Он вынуждает тебя отбивать непростые удары, из-за чего сложно атаковать.
Первый сет был очень хорошим. Мы показали отличный уровень. У него было несколько моментов, несколько брейк-пойнтов. Это теннис. Мне немного повезло в первом сете, и как только я его выиграл, начал чувствовать себя более уверенно. Энди немного сбавил психологически, я начал играть ещё лучше, и он замедлился», — приводит слова Рублёва пресс-служба ATP.
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