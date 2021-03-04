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Хачанов разгромил Норри и вышел в третий круг турнира в Роттердаме

Хачанов разгромил Норри и вышел в третий круг турнира в Роттердаме
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг турнира в Роттердаме. Во втором круге он обыграл представителя Великобритании Кэмерона Норри.

Продолжительность встречи составила 1 час 15 минут, за которые Хачанов разгромил своего соперника со счётом 6:2, 6:2. За это время россиянин сделал 6 эйсов и реализовал 4 из 8 брейк-пойнта. На счету Норри 2 подачи на вылет и 2 двойные ошибки.

Напомним, в матче первого круга Карен Хачанов победил швейцарца Стэна Вавринку

Турнир АТР-500 в Роттердаме завершится 7 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет € 1 117 900. Действующим победителем турнира является Гаэль Монфис, который в финальном матче 2020 года одержал победу над Филиксом Оже-Альяссимом.

Роттердам. 2-й круг
03 марта 2021, среда. 23:35 МСК
Карен Хачанов
21
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		2  
         
Кэмерон Норри
65
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
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