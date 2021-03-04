Второй сеяный Гарин проиграл 150-й ракетке мира на турнире в Буэнос-Айресе
Чилийский теннисист Кристьян Гарин, посеянный на турнире ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина) под вторым номером, не сумел выйти в четвертьфинал, проиграв представителю Индии Сумиту Нагалу, пробившемуся в основную сетку через квалификацию, со счётом 4:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 42 минуты.
Кристьян, занимающий 22-ю строчку в рейтинге ATP, 1 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника, являющегося 150-й ракеткой мира, ни одного эйса, 4 двойные ошибки и 7 брейков.
За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 411 940 Нагал поспорит с испанцем Альбертом Рамос-Виньоласом, получившим пятый номер посева. Турнир в Буэнос-Айресе завершится 7 марта.
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