Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Второй сеяный Гарин проиграл 150-й ракетке мира на турнире в Буэнос-Айресе

Второй сеяный Гарин проиграл 150-й ракетке мира на турнире в Буэнос-Айресе
Теннис / ATP 0

Чилийский теннисист Кристьян Гарин, посеянный на турнире ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина) под вторым номером, не сумел выйти в четвертьфинал, проиграв представителю Индии Сумиту Нагалу, пробившемуся в основную сетку через квалификацию, со счётом 4:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 42 минуты.

Кристьян, занимающий 22-ю строчку в рейтинге ATP, 1 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника, являющегося 150-й ракеткой мира, ни одного эйса, 4 двойные ошибки и 7 брейков.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 411 940 Нагал поспорит с испанцем Альбертом Рамос-Виньоласом, получившим пятый номер посева. Турнир в Буэнос-Айресе завершится 7 марта.

Буэнос-Айрес. 2-й круг
04 марта 2021, четверг. 02:30 МСК
Сумит Нагал
150
Индия
Сумит Нагал
С. Нагал
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		3  
         
Кристьян Гарин
22
Чили
Кристьян Гарин
К. Гарин
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021