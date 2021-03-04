Австралиец Коккинакис рассказал о борьбе с депрессией, настигшей его после травм

Австралийский теннисист Танаси Коккинакис рассказал о депрессии, преследовавшей его несколько лет.



24-летний Коккинакис поднялся в топ-100 мирового рейтинга в 2015 году, однако из-за травм в следующие пару лет выступал очень мало. В марте 2018 года на «Мастерсе» в Майами Коккинакис обыграл во втором круге Роджера Федерера. В 2019 году он получил ещё одну серьёзную травму. На Australian Open-2021 австралиец уступил Стефаносу Циципасу, и сейчас занимает 238-е место рейтинга АТР.



«Депрессия действительно была. Я заходил в кафе и сильно нервничал, думая: «Мне нужно убираться отсюда». Я чувствовал, как бешено колотится сердце. Очень странные вещи, такого никогда не было в детстве. Хуже всего было в 2016-м и 2017-м годах после операции на плече, и в 2019-м, когда я на Australian Open заработал разрыв грудных мышц. Полгода я восстанавливался, а затем на первом же турнире заработал рецидив.



Я просто плакал в своей комнате без причины. Я начинал беспокоиться, просто идя на прогулку, когда в радиусе 100 метров от меня никого не было. Со временем это изменилось, и я почувствовал себя лучше. Я снова начал ходить в спортзал, поправился физически, и это помогло мне. Не хочу показывать сейчас всю обреченность и уныние, сейчас я в порядке. Но какое-то время это всё было довольно мрачно. Я не видел света в конце туннеля. Даже если перед вами на самом деле есть хорошее, вы можете не видеть этого из-за депрессии, будучи запертым и поглощенным своими мыслями. Не хочу, чтобы кто-то проходил через подобное, потому что, несмотря на физическую боль, душевная боль намного хуже», — приводит слова Коккинакиса Foxsports.au.