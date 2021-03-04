Маррей: я должен был выиграть первый сет. Но во втором Рублёв был намного лучше

Британский теннисист Энди Маррей прокомментировал поражение от россиянина Андрея Рублёва во втором круге турнира в Роттердаме.
«Я хочу играть на таком высоком уровне, потому что многому научился из прошедшего матча. Я получаю правильный баланс между достаточным числом матчей и совершенствованием по ходу игры. Я и правда чувствую, что в матче с Рублёвым было несколько положительных вещей. Мне нужно улучшать себя.
Я проиграл подачу при счёте 30-0. Сделал две двойные ошибки и плохой форхенд. В тот момент, в конце первого сета, я почувствовал, что упустил игру. У меня было 15-40 в следующем розыгрыше, мог отыграться, но и здесь немного напортачил. Я не привык делать такие ошибки в такие моменты, это разочаровывает. Я мысленно оглядывался на те моменты, что, возможно, немного повлияло на меня во втором сете. Там Рублёв был намного лучше меня. В этом нет никаких сомнений. Но, наверное, я должен был выиграть первый сет. У меня было хорошее движение в первом часе игры.
Рублёв – один из самых сильных в туре. Когда вы играете с одним из лучших игроков мира и если он придумывает что-то отличное, чтобы выиграть розыгрыши, вы уходите с корта с пониманием случившегося. Но ему было непросто на задней линии, и он потрудился. Для меня это плюс», — приводит слова Маррея Tennis Head.
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