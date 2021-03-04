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Иванишевич: усвоил одну вещь — никогда не списывайте Федерера со счетов

Иванишевич: усвоил одну вещь — никогда не списывайте Федерера со счетов
Теннис / ATP 0
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Горан Иванишевич, победитель Уимблдона и тренер Новака Джоковича, рассказал, что думает о готовности Роджера Федерера перед возвращением швейцарца на корт в Дохе.

«Я играл против Федерера и тренировал против Федерера. Я усвоил одну вещь: никогда не списывай его со счетов, поэтому не буду сейчас этого делать. Он всегда опасен, особенно на Уимблдоне и, в меньшей степени, на US Open. Если он играет, значит, он готов, а когда он готов, с ним будет чрезвычайно сложно соперничать», — сказал хорват в интервью Тennis Мajors.

Также Иванишевич прокомментировал споры вокруг того, кто же из «большой тройки» — величайший: «Новак выиграл всё что мог, и конца его карьеры ещё не предвидится. Споры о величайшем из них сводятся ко вкусам и предпочтениям, но если вы смотрите на цифры, трудно отрицать некоторые вещи… Для меня Новак — лучший и самый совершенный игрок на свете, для кого-то — Надаль или Федерер. Это будет интересная тема для обсуждения, когда их карьера закончится».

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