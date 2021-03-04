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Горан Иванишевич: в финале с Медведевым Джокович был готов играть и 30 часов

Горан Иванишевич: в финале с Медведевым Джокович был готов играть и 30 часов
Теннис / Australian Open 2021 0
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Горан Иванишевич, тренер сербского теннисиста Новака Джоковича, сравнил состояние подопечного в финале «Ролан Гаррос» 2020 года и Открытого чемпионата Австралии 2021-го. В поединке за титул в Париже Новак проиграл испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 0:6, 2:6, 5:7.

В финале Australian Open Джокович обыграл россиянина Даниила Медведева — 7:5, 6:2, 6:2.

«В финале прошлогоднего «Ролан Гаррос» с Рафой Новак не был готов провести 15 часов на корте и выложиться по полной для победы. Именно поэтому он прибегнул к укороченным ударам и стал принимать неверные решения. В матче с Медведевым в Мельбурне было очевидно, что Новак готов провести на корте и 30 часов, если потребуется. Именно такое состояние и нужно Джоковичу в матчах с Рафой в Париже. Когда он чувствует, что готов на 100%, то играет так, как нужно», — приводит слова Иванишевича Tennis World USA.

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