Зверев раскритиковал организаторов турнира в Роттердаме за плохие условия на корте

Немецкий теннисист Александр Зверев, вылетевший с турнира АТР 500 в Роттердаме в первом круге после поражения от казахстанца Александра Бублика, заявил, что недоволен условиями для игры.
«Всю неделю и корт, и мячи были медленными. Я не выиграл ни одной практики за те пять дней, что я здесь, а я практиковался дважды в день. В прошлом я тоже не преуспел здесь, и, честно говоря, если условия немного не изменятся, я не думаю, что в следующий раз у меня здесь получится лучше. Я не сильно расстроен по поводу поражения, как это обычно бывает на других турнирах, потому что мне здесь просто нехорошо», — цитирует Зверева Ubitennis.
Директор турнира Рихард Крайчек ответил, что изучит вопрос, чтобы убедиться в обоснованности претензий: «Это неприятно слышать, но нам стоит посмотреть, сможем ли мы ускорить корт. Если критика Зверева справедлива, нам стоит подумать об этом. Конечно, мы не хотим, чтобы Зверев или другие игроки в какой-то момент подумали о том, чтобы не приезжать к нам».
Что касается мячей, то в Роттердаме по договорённости используются те мячи с турнира в Марселе, который начнётся на следующей неделе. На этом турнире в числе прочих примет участие россиянин Даниил Медведев, который также вылетел из Роттердама в первом круге.
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