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Даниил Медведев назвал своего главного соперника. Это не игрок из «Большой тройки»

Даниил Медведев назвал своего главного соперника. Это не игрок из «Большой тройки»
Теннис / ATP 0

Третья ракетка мира россиянин Даниил Медведев в интервью для пресс-службы турнира в Роттердаме (Нидерланды) назвал своего главного соперника.

«Главный соперник? Стефанос Циципас, но не по какой-то конкретной причине. Просто так сложилось. Всегда говорю, что мне нравится с ним играть», — сказал Медведев.

Помимо этого, Медведев рассказал, с кем больше всего общается в туре: «Лучший друг в туре? Я бы сказал, что все российские игроки и те, кто говорит на русском. Те, кто говорит на одном языке, всегда общаются, потому что они разделяют одну культуру, одни убеждения. Мне всегда проще с российскими или русскоговорящими ребятами».

Напомним, на турнире в Роттердаме Медведев завершил выступление в первом круге, уступив сербу Душану Лайовичу.

Лайович прокомментировал сенсационную победу над Медведевым на турнире в Роттердаме
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