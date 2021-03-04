Кей Нисикори: надеюсь, Энди Маррей сможет вернуться в топ-10. Он нам нужен
Японский теннисист Кей Нисикори поделился мнением о бывшей первой ракетке мира британце Энди Маррее.
«Думаю, глупо спрашивать его, когда он завершит карьеру. Энди сам примет решение. Он единственный, кто знает своё тело и состояние. Можно сказать, что пока он не в лучшей форме, но я надеюсь, что он сможет вернуться. Это мой любимый игрок, мы с ним часто встречались. Надеюсь, он сможет вернуться в топ-10 или топ-5. Думаю, он нам нужен», — сказал Нисикори во время послематчевой пресс-конференции.
На турнире в Роттердаме Маррей завершил выступление во втором круге, где со счётом 5:7, 2:6 уступил россиянину Андрею Рублёву. Нисикори вышел в четвертьфинал турнира, где сыграет с победителем матча Душан Лайович (Сербия) — Борна Чорич (Хорватия).
Маррей допустил, что отыграет грунтовый сезон целиком
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