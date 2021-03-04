Стефанос Циципас встретится с Кареном Хачановым в четвертьфинале турнира в Роттердаме

Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме (Нидерланды). Во втором круге соревнований он со счётом 6:4, 4:6, 7:5 обыграл Хуберта Хуркача из Польши.

Продолжительность встречи составила 2 часа 8 минут. Циципас 3 раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. На счету его соперника 8 эйсов, 6 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт.

В следующем матче Циципасу предстоит встреча с россиянином Кареном Хачановым, который во втором круге со счётом 6:2, 6:2 обыграл Кэмерона Норри (Великобритания).

Турнир АТР-500 в Роттердаме завершится 7 марта. Призовой фонд соревнований составляет € 1 117 900. Действующий чемпион турнира — француз Гаэль Монфис, отказавшийся от защиты титула.