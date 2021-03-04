Медицинский тайм-аут не помешал Азаренко обыграть Свитолину в 1/4 финала турнира в Дохе

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Дохе (Катар). В четвертьфинальном матче она со счётом 6:2, 6:4 обыграла пятую ракетку мира украинку Элину Свитолину.
Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут. Азаренко 1 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12. На счету Свитолиной ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 8. В начале первого сета Азаренко потребовался медицинский тайм-аут.
В следующем матче Азаренко встретится с победительницей матча Гарбинье Мугуруса (Испания) — Мария Саккари (Греция).
Турнир в Дохе завершится 6 марта. Призовой фонд соревнований составляет $ 565 530. Действующая чемпионка турнира — Арина Соболенко из Беларуси.
- 4 марта 2021
-
20:50
-
19:51
-
19:40
-
19:05
-
18:45
-
18:05
-
16:59
-
15:17
-
14:59
-
13:12
-
12:10
-
10:56
-
10:29
-
10:13
-
09:38
-
09:12
-
01:27
-
00:41
-
00:28
- 3 марта 2021
-
23:57
-
23:33
-
22:31
-
21:48
-
21:05
-
20:00
-
19:27
-
19:19
-
18:26
-
17:37
-
16:51
-
16:25
-
15:02
-
14:29
-
13:50
-
12:52