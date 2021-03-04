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Медицинский тайм-аут не помешал Азаренко обыграть Свитолину в 1/4 финала турнира в Дохе

Медицинский тайм-аут не помешал Азаренко обыграть Свитолину в 1/4 финала турнира в Дохе
Теннис / WTA 0

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Дохе (Катар). В четвертьфинальном матче она со счётом 6:2, 6:4 обыграла пятую ракетку мира украинку Элину Свитолину.

Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут. Азаренко 1 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12. На счету Свитолиной ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 8. В начале первого сета Азаренко потребовался медицинский тайм-аут.

В следующем матче Азаренко встретится с победительницей матча Гарбинье Мугуруса (Испания) — Мария Саккари (Греция).

Турнир в Дохе завершится 6 марта. Призовой фонд соревнований составляет $ 565 530. Действующая чемпионка турнира — Арина Соболенко из Беларуси.

Доха (ж). 1/4 финала
04 марта 2021, четверг. 18:10 МСК
Элина Свитолина
5
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4  
6 		6  
         
Виктория Азаренко
14
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
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