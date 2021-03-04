Медицинский тайм-аут не помешал Азаренко обыграть Свитолину в 1/4 финала турнира в Дохе

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Дохе (Катар). В четвертьфинальном матче она со счётом 6:2, 6:4 обыграла пятую ракетку мира украинку Элину Свитолину.

Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут. Азаренко 1 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12. На счету Свитолиной ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 8. В начале первого сета Азаренко потребовался медицинский тайм-аут.

В следующем матче Азаренко встретится с победительницей матча Гарбинье Мугуруса (Испания) — Мария Саккари (Греция).

Турнир в Дохе завершится 6 марта. Призовой фонд соревнований составляет $ 565 530. Действующая чемпионка турнира — Арина Соболенко из Беларуси.