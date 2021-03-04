Тренер Медведева: Даниилу ещё предстоит поработать над ударом с лёта и выходом к сетке

Жиль Сервара, тренер российского теннисиста Даниила Медведева, рассказал, над какими аспектами игры его подопечному предстоит поработать.

«Он сделал шаг вперёд и стал ближе к победе на турнире «Большого шлема», несмотря на то что есть некоторые детали его игры, над которыми предстоит поработать — удар с лёта и выход к сетке. Помимо этого, он должен продолжать работать в психологическом плане и улучшить некоторые моменты подготовки к матчам. Но на этом уровне это обычное дело», — приводит слова Сервары Betway Blog.

Помимо этого, специалист объяснил поражение Медведева в финальном матче Открытого чемпионата Австралии с Новаком Джоковичем: «Это сочетание разных вещей. Что Даниил сделал неправильно? Многим тяжело понять, в чём ошибка, потому что в этом случае они незаметны. Речь о правильном уровне энергии, духа и запала, которых, к сожалению, было недостаточно в финале».