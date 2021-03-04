Тренер Медведева: Даниилу ещё предстоит поработать над ударом с лёта и выходом к сетке

Жиль Сервара, тренер российского теннисиста Даниила Медведева, рассказал, над какими аспектами игры его подопечному предстоит поработать.
«Он сделал шаг вперёд и стал ближе к победе на турнире «Большого шлема», несмотря на то что есть некоторые детали его игры, над которыми предстоит поработать — удар с лёта и выход к сетке. Помимо этого, он должен продолжать работать в психологическом плане и улучшить некоторые моменты подготовки к матчам. Но на этом уровне это обычное дело», — приводит слова Сервары Betway Blog.
Помимо этого, специалист объяснил поражение Медведева в финальном матче Открытого чемпионата Австралии с Новаком Джоковичем: «Это сочетание разных вещей. Что Даниил сделал неправильно? Многим тяжело понять, в чём ошибка, потому что в этом случае они незаметны. Речь о правильном уровне энергии, духа и запала, которых, к сожалению, было недостаточно в финале».
- 4 марта 2021
-
21:49
-
20:50
-
19:51
-
19:40
-
19:05
-
18:45
-
18:05
-
16:59
-
15:17
-
14:59
-
13:12
-
12:10
-
10:56
-
10:29
-
10:13
-
09:38
-
09:12
-
01:27
-
00:41
-
00:28
- 3 марта 2021
-
23:57
-
23:33
-
22:31
-
21:48
-
21:05
-
20:00
-
19:27
-
19:19
-
18:26
-
17:37
-
16:51
-
16:25
-
15:02
-
14:29
-
13:50