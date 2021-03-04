Рублёв и Хачанов завершили выступление на турнире в Роттердаме в парном разряде

Российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов завершили выступление в парном разряде на турнире в Роттердаме (Нидерланды). В четвертьфинальном матче они со счётом 3:6, 4:6 проиграли Кевину Кравицу (Германия) и Хории Текэу (Румыния).
Продолжительность встречи составила 57 минут. Рублёв и Хачанов 7 раз подали навылет, допустили 1 двойную ошибку и не реализовали ни одного брейк-пойнта из 3. На счету их соперников 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 2.
В следующем матче Кравиц и Текэу встретятся с победителем пары Стефанос Циципас/Петрос Циципас — Эдуард Роже-Васслен/Хенри Континен.
В одиночном разряде и Рублёв, и Хачанов вышли в четвертьфинал турнира. Соперником Андрея станет Жереми Шарди (Франция), Карен встретится со Стефаносом Циципасом.
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