Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Рублёв и Хачанов завершили выступление на турнире в Роттердаме в парном разряде

Российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов завершили выступление в парном разряде на турнире в Роттердаме (Нидерланды). В четвертьфинальном матче они со счётом 3:6, 4:6 проиграли Кевину Кравицу (Германия) и Хории Текэу (Румыния).

Продолжительность встречи составила 57 минут. Рублёв и Хачанов 7 раз подали навылет, допустили 1 двойную ошибку и не реализовали ни одного брейк-пойнта из 3. На счету их соперников 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 2.

В следующем матче Кравиц и Текэу встретятся с победителем пары Стефанос Циципас/Петрос Циципас — Эдуард Роже-Васслен/Хенри Континен.

В одиночном разряде и Рублёв, и Хачанов вышли в четвертьфинал турнира. Соперником Андрея станет Жереми Шарди (Франция), Карен встретится со Стефаносом Циципасом.