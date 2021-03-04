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Маррей: я просто хочу играть и наслаждаться тем, что делаю. Наверное, Роджер думает так же

Маррей: я просто хочу играть и наслаждаться тем, что делаю. Наверное, Роджер думает так же
Теннис / ATP 0
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Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей поделился мнением о швейцарце Роджере Федерере, который вернётся в тур после годичного перерыва. 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» выступит на турнире в Дохе (Катар), который пройдёт с 8 по 13 марта.

«Я просто хочу выходить на корт и соревноваться, наслаждаться тем, что я делаю. Мне кажется, что Роджер думает так же. Уверен, что он упорно тренировался и рад вернуться на корт. Со временем, при условии, что с его здоровьем будет всё хорошо, он снова будет играть в теннис на высшем уровне, потому что он очень хорош. Даже если у него небольшой спад в физическом плане, он сможет показать своё мастерство в матчах с большинством игроков. Уверен, что он будет в порядке», — приводит слова Маррея пресс-служба ATP.

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