Японец Нисикори назвал условие, при котором сможет вернуться в топ-10

Японский теннисист Кей Нисикори после победы над Алексом де Минором во втором круге турнира в Роттердаме поделился мнением о своей текущей форме.
«Уверен, что возвращаюсь к хорошим ощущениям. По крайней мере, я не чувствую, что мне не хватает таковых от ударов по мячам, поэтому не могу оправдываться их отсутствием. Уже счастлив, что достойно сыграл здесь с хорошими игроками, испытываю облегчение и мотивацию. Пока есть разочарование из-за того, что не могу играть как обычно, это истощает морально.
У меня были проблемы с удержанием подачи в последних двух матчах, тем самым я позволял соперникам играть комфортно. Так что мне всё ещё есть над чем поработать, но я почти готов. Я не чувствую, что слаб в каких-то компонентах игры, поэтому если я смогу развить менталитет как у десятки лучших игроков и погрузить его в свой разум, я смогу вернуться в топ-10», — цитирует Нисикори Тennis World USA.
Японец впервые попал в десятку сильнейших теннисистов в мире в 2014-м году, наивысшей позицией для него было 4-е место.
В четвертьфинале Роттердама Нисикори встретится с хорватом Борна Чоричем.
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