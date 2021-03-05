Симона Халеп снялась с турнира в Дубае, где является действующим победителем

Третья ракетка мира Симона Халеп сообщила, что не будет выступать на турнире в Дубае, где одержала победу в 2020-м году.
«К сожалению, моя поясница здорова не на 100 процентов, и я приняла трудное решение отказаться от участия в Дубае. У меня остались прекрасные воспоминания о своей 20-й победе на турнирах WTA здесь в прошлом году, поэтому я разочарована тем, что не смогу защитить свой титул. Желаю всем успешного турнира, с нетерпением ожидаю возвращения в следующем году», — написала Халеп в своём «твиттере».
Халеп ранее также снялась с турнира в Дохе, при этом на тот момент сообщалось, что со здоровьем румынки всё в порядке. В конце февраля Халеп сделала прививку от коронавируса.
Турнир Dubai Duty Free Tennis Championships пройдёт с 7 по 13 марта.
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