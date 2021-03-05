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Азаренко: острую боль я почувствовала на разминке, и просто играла от мяча к мячу

Азаренко: острую боль я почувствовала на разминке, и просто играла от мяча к мячу
Теннис / WTA 0
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Белоруска Виктория Азаренко рассказала, как ей далась победа над украинской Элиной Свитолиной в четвертьфинале турнира в Дохе накануне. Во время матча у Азаренко возникли проблемы со спиной и ей потребовалась медицинская помощь.

«На разминке я почувствовала острую боль и очень переживала. Я сделала всё, что было в моих силах. Я действительно старалась просто сосредоточиться на том, что я могу сделать и не думать ни о чем другом, старалась найти решения и использовать каждую возможность, которая у меня была для игры.

Я просто пыталась играть от мяча к мячу и не думать о счёте, сколько времени уйдет на игру, будет ли это два сета или три. Я действительно горжусь тем, как я справился с этим ментально и как я подошла к этому матчу», — приводит слова Азаренко Tennis 365.

В полуфинале соревнования Азаренко встретится с испанкой Гарбинье Мугурусой.

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Медицинский тайм-аут не помешал Азаренко обыграть Свитолину в 1/4 финала турнира в Дохе
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