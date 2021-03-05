Пэр издевательски плюнул и бросил играть в конце матча на турнире в Буэнос-Айресе. Видео
Француз Бенуа Пэр сорвался на разнообразные эмоции по ходу матча с аргентинцем Франсиско Серундоло на турнире в Буэнос-Айресе.
Пэр вышел из себя во втором сете, когда судья засчитал его сопернику эйс. 31-летний француз пытался доказать, что мяч был в ауте, и показывал на отметку на корте. Затем он плюнул на отметку и стал выкрикивать нецензурные выражения. За это Бенуа получил предупреждение.
По ходу сета Пэр опять плюнул на корт и стал спорить судьёй, в результате чего получил второе предупреждение, а его сопернику был отдан один розыгрыш.
В третьем сете при счёте 1:5 француз умышленно выполнил две двойные ошибки, чтобы поскорее закончить матч. Серундоло в итоге одержал победу со счётом 4:6, 6:3, 6:1.
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