Дмитрий Турсунов: Федерер и Надаль прилично драли Джоковичу зад. И где он сейчас

Бывший российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов прокомментировал поражение Даниила Медведева в финальном матче Открытого чемпионата Австралии с сербом Новаком Джоковичем со счётом 5:7, 2:6, 2:6.

«Во втором сете Даниил развалился, к сожалению. Мне показалось, что у него было несколько шансов, но он торопился и просто не верил в то, что может выиграть. Джокович не то чтобы пришёл-увидел-победил, его игра была не лучшей. Просто хороший теннис, достаточно плотный и безошибочный, который заставлял Даниила играть на максимальном уровне, чтобы выиграть очко.



В такой ситуации начинаешь торопиться, допускать тактические ошибки, потому что понимаешь, что по-другому нет шансов победить. Случаются помарки, ты начинаешь терять уверенность, и потом уже появляется чувство, что ты вообще не можешь выиграть.

Сейчас люди играют до 45, и кто знает, до скольки будет бегать новое поколение. Пять лет назад мы жаловались, что у нас вообще игроков в сотке нет, а сейчас жалуемся, что Даня пока не смог выиграть ни одного «Шлема». А теперь говорим, что он старый. Это полная ерунда.



Джокович — не самый ранний победитель «Шлема». Его тоже не особо близко подпускали — Федерер и Надаль прилично ему драли зад. И где он сейчас. Надо где-то проиграть пару раз, причём проиграть достойным соперникам. Если бы он уступил Васе Пупкину, то можно было бы говорить, что он не знает, как выиграть. Но он потерпел поражение от безумно опытного соперника, для которого нет секретов в теннисе. Это закаляет характер и идёт на пользу Даниилу.



Понимаю, болельщики очень быстро привыкают к хорошему. Мы требуем минимум полуфинала от Дани и от сборной по футболу. Даня поднял планку в 2019-м, потом не смог справиться с давлением, но сейчас всё хорошо", — цитирует Турсунова Metaratings.