Рафаэль Надаль опроверг слухи о том, что он купил пентхаус на Мальорке за € 4,5 млн

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль на своей странице в «Твиттере» опроверг сообщения испанских СМИ о том, что он приобрёл пентхаус на Мальорке за € 4,5 млн.

«Некоторые СМИ опубликовали совершенно неправдивую информацию о покупке апартаментов в Пальме, другие подхватили эту ложную новость. Я не покупал и даже не контактировал ни с кем по этому поводу», — написал Надаль.

Напомним, перед Открытым чемпионатом Австралии Рафаэль Надаль получил травму поясницы. На Australian Open он добрался до четвертьфинала, где уступил греку Стефаносу Циципасу. Из-за повреждения испанец снялся с турнира в Роттердаме (Нидерланды). Он также пропустит турнир в Акапулько (Мексика) из-за отмены «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).

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