Хачанов не сумел выйти в полуфинал турнира в Роттердаме, уступив Циципасу
Российский теннисист Карен Хачанов не сумел выйти в полуфинал турнира в Роттердаме (Нидерланды). В четвертьфинальном матче он со счётом 6:4, 3:6, 5:7 уступил греку Стефаносу Циципасу.
Продолжительность встречи составила 2 часа 44 минуты. Циципас 5 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Хачанова 1 эйс, ни одной двойной ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 9.
В следующем матче Циципасу предстоит встреча с победителем противостояния Андрей Рублёв (Россия) — Жереми Шарди (Франция).
Турнир АТР-500 в Роттердаме завершится 7 марта. Призовой фонд соревнований составляет € 1 117 900. Действующий чемпион турнира — француз Гаэль Монфис, отказавшийся от защиты титула.
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