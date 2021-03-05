Виктория Азаренко снялась с турнира в Дохе перед полуфиналом

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко из-за травмы спины снялась с турнира в Дохе (Катар) перед полуфинальным матчем, сообщает пресс-служба WTA в «Твиттере».

В 1/2 стадии финала Азаренко должна была сыграть с Гарбинье Мугурусой из Испании. Испанская теннисистка автоматически вышла в финал соревнований.

Азаренко сообщила, что перед четвертьфинальным матчем турнира, где она со счётом 6:2, 6:4 обыграла украинку Элину Свитолину, она почувствовала острую боль в спине во время разминки. В первом сете представительнице Беларуси потребовался медицинский тайм-аут.

урнир в Дохе завершится 6 марта. Призовой фонд соревнований составляет $ 565 530. Действующая чемпионка турнира — Арина Соболенко из Беларуси.