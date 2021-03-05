Андрей Рублёв не без проблем вышел в полуфинал турнира в Роттердаме

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира в ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). В четвертьфинальном матче он со счётом 7:6 (7:2), 6:7 (2:7), 6:4 обыграл француза Жереми Шарди.
Продолжительность матча составила 2 часа 41 минуту. Рублёв 15 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 8. На счету его соперника 9 эйсов, 7 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.
В полуфинале соревнований Рублёв встретится с греком Стефаносом Циципасом, который в четвертьфинальном матче обыграл россиянина Карена Хачанова.
Турнир АТР-500 в Роттердаме завершится 7 марта. Призовой фонд соревнований составляет € 1 117 900. Действующий чемпион турнира — француз Гаэль Монфис, отказавшийся от защиты титула.
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