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Андрей Рублёв не без проблем вышел в полуфинал турнира в Роттердаме

Андрей Рублёв не без проблем вышел в полуфинал турнира в Роттердаме
Теннис / ATP 0
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Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира в ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). В четвертьфинальном матче он со счётом 7:6 (7:2), 6:7 (2:7), 6:4 обыграл француза Жереми Шарди.

Продолжительность матча составила 2 часа 41 минуту. Рублёв 15 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 8. На счету его соперника 9 эйсов, 7 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.

В полуфинале соревнований Рублёв встретится с греком Стефаносом Циципасом, который в четвертьфинальном матче обыграл россиянина Карена Хачанова.

Турнир АТР-500 в Роттердаме завершится 7 марта. Призовой фонд соревнований составляет € 1 117 900. Действующий чемпион турнира — француз Гаэль Монфис, отказавшийся от защиты титула.

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Роттердам. 1/4 финала
05 марта 2021, пятница. 18:15 МСК
Жереми Шарди
64
Франция
Жереми Шарди
Ж. Шарди
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 2 		7 7 4
7 7 		6 2 6
         
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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