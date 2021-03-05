Звонарёва, Вихлянцева и другие россиянки узнали соперниц по квалификации турнира в Дубае

Российские теннисистки узнали соперниц по квалификации турнира в Дубае (ОАЭ), сообщает Forced Errors со ссылкой на пресс-службу соревнований.
Вера Звонарёва встретится с Акгуль Аманмурадовой (Узбекистан), Наталья Вихлянцева — с Александрой Крунич (Сербия), Камилла Рахимова — с Жаклин Кристиан (Румыния), Ангелина Габуева — с Викторией Томовой (Болгария). Соперницей украинки Леси Цуренко станет Кристина Буча (Испания), Катарина Завацкая поборется с Лаурой-Иоаной Паар (Румыния).
В основной сетке турнира планируют сыграть россиянки Екатерина Александрова, Вероника Кудерметова, Светлана Кузнецова и Анастасия Павлюченкова.
Турнир в Дубае пройдёт с 7 по 13 марта. Действующая чемпионка соревнований — Симона Халеп. В этом году она отказалась от защиты титула из-за травмы.
- 5 марта 2021
-
21:09
-
20:54
-
20:18
-
19:58
-
19:37
-
18:31
-
17:55
-
17:22
-
16:45
-
16:23
-
15:33
-
14:30
-
14:19
-
12:12
-
11:33
-
10:59
-
09:41
-
09:26
- 4 марта 2021
-
22:58
-
21:49
-
20:50
-
19:51
-
19:40
-
19:05
-
18:45
-
18:05
-
16:59
-
15:17
-
14:59
-
13:12
-
12:10
-
10:56
-
10:29
-
10:13
-
09:38