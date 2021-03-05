Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Звонарёва, Вихлянцева и другие россиянки узнали соперниц по квалификации турнира в Дубае

Звонарёва, Вихлянцева и другие россиянки узнали соперниц по квалификации турнира в Дубае
Теннис / WTA 0
Аудио-версия:

Российские теннисистки узнали соперниц по квалификации турнира в Дубае (ОАЭ), сообщает Forced Errors со ссылкой на пресс-службу соревнований.

Вера Звонарёва встретится с Акгуль Аманмурадовой (Узбекистан), Наталья Вихлянцева — с Александрой Крунич (Сербия), Камилла Рахимова — с Жаклин Кристиан (Румыния), Ангелина Габуева — с Викторией Томовой (Болгария). Соперницей украинки Леси Цуренко станет Кристина Буча (Испания), Катарина Завацкая поборется с Лаурой-Иоаной Паар (Румыния).

В основной сетке турнира планируют сыграть россиянки Екатерина Александрова, Вероника Кудерметова, Светлана Кузнецова и Анастасия Павлюченкова.

Турнир в Дубае пройдёт с 7 по 13 марта. Действующая чемпионка соревнований — Симона Халеп. В этом году она отказалась от защиты титула из-за травмы.

Симона Халеп снялась с турнира в Дубае, где является действующим победителем
Узнайте звёзд тенниса по детским фотографиям! Не перепутаете Курникову с Шараповой?
Пройдите тест и угадайте известных теннисистов по семейным ретрофото.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021