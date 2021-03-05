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Звонарёва, Вихлянцева и другие россиянки узнали соперниц по квалификации турнира в Дубае

Российские теннисистки узнали соперниц по квалификации турнира в Дубае (ОАЭ), сообщает Forced Errors со ссылкой на пресс-службу соревнований.

Вера Звонарёва встретится с Акгуль Аманмурадовой (Узбекистан), Наталья Вихлянцева — с Александрой Крунич (Сербия), Камилла Рахимова — с Жаклин Кристиан (Румыния), Ангелина Габуева — с Викторией Томовой (Болгария). Соперницей украинки Леси Цуренко станет Кристина Буча (Испания), Катарина Завацкая поборется с Лаурой-Иоаной Паар (Румыния).

В основной сетке турнира планируют сыграть россиянки Екатерина Александрова, Вероника Кудерметова, Светлана Кузнецова и Анастасия Павлюченкова.

Турнир в Дубае пройдёт с 7 по 13 марта. Действующая чемпионка соревнований — Симона Халеп. В этом году она отказалась от защиты титула из-за травмы.

Симона Халеп снялась с турнира в Дубае, где является действующим победителем