Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

«В концовке была драма». Андрей Рублёв — о четвертьфинале турнира в Роттердаме

«В концовке была драма». Андрей Рублёв — о четвертьфинале турнира в Роттердаме
Теннис / ATP 0
Аудио-версия:

Россиянин Андрей Рублёв прокомментировал победу (7:6 (7:2), 6:7 (2:7), 6:4) над французом Жереми Шарди в четвертьфинальном матче турнира в Роттердаме (Нидерланды).

«Это был очень тяжёлый матч. У Жереми непростой удар, непростая подача. На тай-брейке в первом сете я играл чуть лучше, он допустил несколько ошибок. Во втором сете я не очень хорошо начал. Каким-то образом мне удалось вернуться в игру, но я не сумел реализовать остальные шансы. У меня были матчболы.

В третьем сете я начал очень хорошо. Потом он провёл один отличный гейм, я немного зажался… Подавать на матч всегда непросто. В концовке была драма. Мне удалось победить и я очень рад», — приводит слова Рублёва пресс-служба ATP.

Помимо этого, Рублёв поделился ожиданиями от полуфинального матча со Стефаносом Циципасом: «Попытаюсь сделать всё возможное, чтобы подготовиться. У Стефаноса тоже были непростые матчи на этой неделе, к тому же он выступает в парах. Это непросто».

Андрей Рублёв не без проблем вышел в полуфинал турнира в Роттердаме
Узнайте звёзд тенниса по детским фотографиям! Не перепутаете Курникову с Шараповой?
Пройдите тест и угадайте известных теннисистов по семейным ретрофото.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021