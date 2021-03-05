«В концовке была драма». Андрей Рублёв — о четвертьфинале турнира в Роттердаме

Россиянин Андрей Рублёв прокомментировал победу (7:6 (7:2), 6:7 (2:7), 6:4) над французом Жереми Шарди в четвертьфинальном матче турнира в Роттердаме (Нидерланды).

«Это был очень тяжёлый матч. У Жереми непростой удар, непростая подача. На тай-брейке в первом сете я играл чуть лучше, он допустил несколько ошибок. Во втором сете я не очень хорошо начал. Каким-то образом мне удалось вернуться в игру, но я не сумел реализовать остальные шансы. У меня были матчболы.



В третьем сете я начал очень хорошо. Потом он провёл один отличный гейм, я немного зажался… Подавать на матч всегда непросто. В концовке была драма. Мне удалось победить и я очень рад», — приводит слова Рублёва пресс-служба ATP.

Помимо этого, Рублёв поделился ожиданиями от полуфинального матча со Стефаносом Циципасом: «Попытаюсь сделать всё возможное, чтобы подготовиться. У Стефаноса тоже были непростые матчи на этой неделе, к тому же он выступает в парах. Это непросто».

Андрей Рублёв не без проблем вышел в полуфинал турнира в Роттердаме