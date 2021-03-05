Циципас: Хачанов показывал отличный теннис, и я не был уверен, что смогу с ним тягаться

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал победу (4:6, 6:3, 7:5) над россиянином Кареном Хачановым в четвертьфинале турнира в Роттердаме (Нидерланды).

«Он показывал отличный теннис, и я не был уверен, что смогу с ним тягаться. Во втором сете я выиграл пять геймов подряд, это придало мне уверенности. У нас были отличные розыгрыши, качество игры было превосходным.



В трёхсетовых матчах нужно оставаться настолько спокойным, насколько возможно. В прошлом у меня было много побед, и этот опыт помогает мне справляться с напряжёнными моментами», — приводит слова Циципаса пресс-служба ATP.

В полуфинале турнира в Роттердаме Циципас встретится с ещё одним российским теннисистом — Андреем Рублёвым.