Циципас: Хачанов показывал отличный теннис, и я не был уверен, что смогу с ним тягаться
Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал победу (4:6, 6:3, 7:5) над россиянином Кареном Хачановым в четвертьфинале турнира в Роттердаме (Нидерланды).
«Он показывал отличный теннис, и я не был уверен, что смогу с ним тягаться. Во втором сете я выиграл пять геймов подряд, это придало мне уверенности. У нас были отличные розыгрыши, качество игры было превосходным.
В трёхсетовых матчах нужно оставаться настолько спокойным, насколько возможно. В прошлом у меня было много побед, и этот опыт помогает мне справляться с напряжёнными моментами», — приводит слова Циципаса пресс-служба ATP.
В полуфинале турнира в Роттердаме Циципас встретится с ещё одним российским теннисистом — Андреем Рублёвым.
Хачанов не сумел выйти в полуфинал турнира в Роттердаме, уступив Циципасу
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