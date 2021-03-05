Видеообзор матча Хачанова с Циципасом в четвертьфинале турнира в Роттердаме

Сегодня, 5 марта, российский теннисист Карен Хачанов завершил выступление на турнире в Роттердаме (Нидерланды). В четвертьфинальном матче он со счётом 6:4, 3:6, 5:7 уступил греку Стефаносу Циципасу.

Продолжительность встречи составила 2 часа 44 минуты. Циципас пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Хачанова один эйс, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

В следующем матче Циципасу предстоит встреча с ещё одним российским теннисистом — Андреем Рублёвым.

Турнир АТР-500 в Роттердаме завершится 7 марта. Призовой фонд соревнований составляет € 1 117 900. Действующий чемпион турнира — француз Гаэль Монфис, отказавшийся от защиты титула.

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