Кецманович победил Джере и вышел в полуфинал турнира в Буэнос-Айресе

Сербский теннисист Миомир Кецманович стал полуфиналистом турнира в Буэнос-Айресе. В четвертьфинале турнира Кецманович встретился с соотечественником Ласло Джере, которого обыграл со счётом 6:4, 7:6 (8:6).

Продолжительность встречи составила 2 часа 10 минут. За это время Кецманович сделал 3 эйса, а также реализовал 3 из 9 брейк-пойнта. Джере в свою очередь не сделал ни одной подачи на вылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 из 9 брейк-пойнта.

В полуфинале турнира Кецманович встретится с победителем пары Диего Шварцман – Хауме Мунар.

Турнир в Буэнос-Айресе проходит с 1 по 8 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 411,9 тыс. Действующим победителем турнира является Каспер Рууд, который в финальном матче прошлого года обыграл Педру Соуза.