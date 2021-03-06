Стало известно, на каких турнирах сыграет Джокович в марте и апреле

Первая ракетка мира серб Новак Джокович планирует вернуться в тур на «Мастерсе» в Майами (США), который начнётся 24 марта. Об этом сообщается на официальном сайте Новака.
Затем теннисист сыграет на грунтовом «Мастерсе» в Монте-Карло (11 — 18 апреля), а также на турнире ATP 250 в столице Сербии, Белграде (19 — 25 апреля), который состоится впервые с 2012-го.
Напомним, в конце января Джокович стал 18-кратным победителем турниров «Большого шлема». В финальном матче Открытого чемпионата Австралии он обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.
В ходе Australian Open серб усугубил травму, связанную с надрывом мышцы. О повреждении Джокович рассказал после матча третьего круга турнира с американцем Тейлором Фритцем. Тогда серб даже не исключил, что не сможет выйти на корт в следующей игре. Сообщалось, что Новаку потребуются три-четыре недели на восстановление.
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