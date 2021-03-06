Янник Синнер: следующие три года станут для меня решающими

Итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о шагах, которые ему следует предпринять для успешного продолжения карьеры.

«Иногда на прохождение этапов уходит много времени, а иногда это происходит очень быстро. Мой переход с 500-го на 50-е место получился стремительным, и тем более переход от «Фьючерсов» к турнирам ATP. Я не играл в юниорском туре, а предпочёл принять участие во «Фьючерсах», чтобы играть против взрослых.



Мой скачок получился действительно быстрым, но я продолжаю смотреть только вперёд. Следующие три года станут для меня решающими. Я должен продолжать работать, а при поражениях понимать их причину. Мне нужно играть как можно больше и прогрессировать. Когда я сыграю в 200 матчах ATP, то узнаю себя намного лучше», — приводит слова Синнера Tennis Majors со ссылкой на L'Equipe.