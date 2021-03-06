Потапова, Гауфф и Бабош получили уайлд-кард на турнир в Дубае

Российская теннисистка Анастасия Потапова получила уайлд-кард на турнир в Дубае (ОАЭ). Помимо Анастасии уайлд-кард получили 16-летняя американская теннисистка Кори Гауфф и представительница Венгрии Тимя Бабош.



Турнир в Дубае пройдёт с 7 по 13 марта. Действующая чемпионка соревнований — Симона Халеп. В этом году она отказалась от защиты титула из-за травмы. Призовой фонд соревнований составит более $ 1,8 млн.



В основной сетке турнира сыграют россиянки Екатерина Александрова, Вероника Кудерметова, Светлана Кузнецова и Анастасия Павлюченкова.



19-летняя Анастасия Потапова — победительница двух турниров WTA в парном разряде; победительница одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде.

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