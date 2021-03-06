Рублёв обыграл Циципаса и вышел в финал турнира в Роттердаме

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в финал турнира категории АТР 500 в Роттердаме (Нидерланды). В полуфинале четвёртый сеяный Рублёв нанёс поражение сопернику из Греции, второй ракетке турнира Стефаносу Циципасу со счётом 6:3, 7:6 (7:2). Матч продолжался 1 час 37 минут. Рублёв шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх. Циципас подал семь эйсов, трижды ошибся на подаче и не воспользовался ни одним из пяти шансов взять подачу россиянина.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию полуфинала Рублёв – Циципас в Роттердаме.

За титул турнира категории АТР 500 в Роттердаме Рублёв сыграет с победителем второго полуфинала, в котором встретятся хорват Борна Чорич и венгр Мартон Фучович, начавший соревнования с квалификации.