Рублёв обыграл Циципаса и вышел в финал турнира в Роттердаме

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в финал турнира категории АТР 500 в Роттердаме (Нидерланды). В полуфинале четвёртый сеяный Рублёв нанёс поражение сопернику из Греции, второй ракетке турнира Стефаносу Циципасу со счётом 6:3, 7:6 (7:2). Матч продолжался 1 час 37 минут. Рублёв шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх. Циципас подал семь эйсов, трижды ошибся на подаче и не воспользовался ни одним из пяти шансов взять подачу россиянина.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию полуфинала Рублёв – Циципас в Роттердаме.
За титул турнира категории АТР 500 в Роттердаме Рублёв сыграет с победителем второго полуфинала, в котором встретятся хорват Борна Чорич и венгр Мартон Фучович, начавший соревнования с квалификации.
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 2
- 6 марта 2021
-
19:56
-
19:14
-
19:07
-
17:02
-
14:11
-
12:13
-
10:27
-
10:03
-
05:18
-
02:53
-
00:26
- 5 марта 2021
-
23:22
-
23:00
-
22:20
-
22:08
-
21:09
-
20:54
-
20:18
-
19:58
-
19:37
-
18:31
-
17:55
-
17:22
-
16:45
-
16:23
-
15:33
-
14:30
-
14:19
-
12:12
-
11:33
-
10:59
-
09:41
-
09:26
- 4 марта 2021
-
22:58
-
21:49