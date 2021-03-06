Тарпищев: Рублёв становится грозой турниров АТР 500

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Андрея Рублёва над греком Стефаносом Циципасом в полуфинале турнира категории АТР 500 в Роттердаме.

«Хорошо, что Андрей становится грозой турниров АТР 500. Рублёв не дал Циципасу играть. Стефанос цепкий, но он был ее лишён, потому что Андрей играл очень быстро. Достаточно легко. На «Больших шлемах» много матчей, длинный турнир, поэтому Андрею там сложнее. Психическая система ещё не адаптирована. Это вопрос времени. Он научится. Нужно время и удачный жребий, конечно», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

За титул турнира категории АТР 500 в Роттердаме Рублёв сыграет с победителем второго полуфинала, в котором встретятся хорват Борна Чорич и венгр Мартон Фучович, начавший соревнования с квалификации.