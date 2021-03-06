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Петра Квитова выиграла турнир в Дохе, завоевав первый титул с 2019 года

Петра Квитова выиграла турнир в Дохе, завоевав первый титул с 2019 года
Теннис / WTA 0

10-я ракетка мира, чешская теннисистка Петра Квитова стала победительницей турнира категории WTA 500 в Дохе (Катар). В финале соревнований Квитова одолела испанку Гарбинье Мугурусу со счётом 6:2, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 6 минут.

Квитова не подала ни одного эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. Мугуруса один раз подала навылет, один раз ошиблась на подаче и взяла одну подачу соперницы.

Счёт личных встреч теннисисток в официальных матчах стал 5-1 в пользу чешки.

Квитова завоевала 28-й титул в карьере и первый с 2019 года, когда она первенствовала на соревнованиях в Штутгарте и Сиднее. Победа в Дохе принесла Петре $ 68 570 призовых и 470 очков рейтинга. Мугуруса заработала $51 тыс. и 305 очков.

Доха (ж). Финал
06 марта 2021, суббота. 18:10 МСК
Гарбинье Мугуруса
16
Испания
Гарбинье Мугуруса
Г. Мугуруса
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		1  
6 		6  
         
Петра Квитова
10
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
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