Петра Квитова выиграла турнир в Дохе, завоевав первый титул с 2019 года
10-я ракетка мира, чешская теннисистка Петра Квитова стала победительницей турнира категории WTA 500 в Дохе (Катар). В финале соревнований Квитова одолела испанку Гарбинье Мугурусу со счётом 6:2, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 6 минут.
Квитова не подала ни одного эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. Мугуруса один раз подала навылет, один раз ошиблась на подаче и взяла одну подачу соперницы.
Счёт личных встреч теннисисток в официальных матчах стал 5-1 в пользу чешки.
Квитова завоевала 28-й титул в карьере и первый с 2019 года, когда она первенствовала на соревнованиях в Штутгарте и Сиднее. Победа в Дохе принесла Петре $ 68 570 призовых и 470 очков рейтинга. Мугуруса заработала $51 тыс. и 305 очков.
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