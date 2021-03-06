В финале турнира в Роттердаме Рублёв поборется за 20-ю подряд победу на турнирах АТР-500

Российский теннисист Андрей Рублёв в полуфинале турнира в Роттердаме одержал 19-ю победу подряд на турнирах ATP-500 и вышел в финал, который станет для него уже десятым в карьере на соревнованиях АТР.



Любопытно, что с финала Кубка Кремля — 2019 Рублёв не проигрывал такие матчи. Напомним, что в сезоне-2020 Андрей стал рекордсменом АТР-тура по количеству титулов – пять. Всего же на его счету пока семь трофеев.



Соперник Рублёва определится в полуфинальном матче Борна Чорич (Хорватия) – Мартон Фучович (Венгрия), который пройдёт позже. В решающем поединке в Роттердаме, который состоится завтра, 7 марта, Рублёв будет сражаться за восьмой трофей и юбилейную 20-ю победу подряд на соревновании ATP-500.

10-й финал Андрея Рублёва! Россиянин разобрался с обидчиком Карена Хачанова в Роттердаме Россиянин Андрей Рублёв выиграл 19-й матч подряд на турнирах ATP-500. На этот раз – в полуфинале Роттердама у Стефаноса Циципаса.