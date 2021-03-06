Видеообзор полуфинала Рублёв — Циципас на турнире АТР 500 в Роттердаме

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в финал турнира категории АТР 500 в Роттердаме, обыграв в полуфинале грека Стефаноса Циципаса.

Начало матча удачнее сложилось для Рублёва. Уже в третьем гейме он сделал брейк. Но Циципас не сдавался – у него были возможности отыграться. Почти на каждой подаче соперника он навязывал борьбы и добирался до брейк-пойнтов. Впрочем, Стефанос так и не реализовал ни одного из своих шансов, а вот россиянин под конец первого сета взял ещё одну подачу грека, причём под ноль – 6:3. Во второй партии теннисисты уже чётко контролировали свою подачу и дело дошло до тай-брейка. В итоге Андрей разобрался с Циципасом в двух сетах за 1 час 37 минут – 6:3, 7:6.

Для Рублёва победа стала 19-й подряд на турнирах ATP 500, он вышел в финал, который станет для него уже десятым в карьере на соревнованиях АТР.