Фучович стал соперником Рублёва в финале турнира в Роттердаме
Венгерский теннисист Мартон Фучович, начавший соревнования с квалификации, стал соперником четвёртого сеяного россиянина Андрея Рублёва в финале турнира категории АТР 500, который проходит в Роттердаме (Нидерланды).
В полуфинальном матче Фучович нанёс поражение хорвату Борне Чоричу в двух сетах со счётом 6:4, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 26 минут. Фучович четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и использовал все пять шансов взять подачу соперника. Чорич подал два эйса, дважды ошибся на подаче и реализовал один брейк.
Напомним, что для Рублёва это будет десятый финал турнира АТР в карьере, в котором он может выиграть восьмой титул и одержать подряд 20-ю победу в матчах на соревнованиях категории АТР 500.
Роттердам. 1/2 финала
06 марта 2021, суббота. 21:40 МСК
26
Борна Чорич
Б. Чорич
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|1
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|6
59
Мартон Фучович
М. Фучович
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