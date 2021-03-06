Фучович стал соперником Рублёва в финале турнира в Роттердаме

Венгерский теннисист Мартон Фучович, начавший соревнования с квалификации, стал соперником четвёртого сеяного россиянина Андрея Рублёва в финале турнира категории АТР 500, который проходит в Роттердаме (Нидерланды).

В полуфинальном матче Фучович нанёс поражение хорвату Борне Чоричу в двух сетах со счётом 6:4, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 26 минут. Фучович четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и использовал все пять шансов взять подачу соперника. Чорич подал два эйса, дважды ошибся на подаче и реализовал один брейк.

Напомним, что для Рублёва это будет десятый финал турнира АТР в карьере, в котором он может выиграть восьмой титул и одержать подряд 20-ю победу в матчах на соревнованиях категории АТР 500.