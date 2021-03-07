Диего Шварцман сыграет с Франсиско Серундоло в финале турнира в Буэнос-Айресе
Аргентинский теннисист Диего Шварцман сыграет с соотечественником Франсиско Серундоло в финале турнира ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина).
В полуфинальном матче соревнований Шварцман со счётом 6:0, 6:4 обыграл серба Миомира Кецмановича. Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты. На счету Диего 4 эйса, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 12.
Серундоло не без проблем одолел Альберта Рамоса-Виньоласа — 7:6 (7:5), 3:6, 6:2. Продолжительность встречи составила 2 часа 35 минут. Серундоло 2 раза подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11.
Турнир завершится сегодня, 7 марта. Начало финального поединка — в 21:00 мск. Действующий чемпион соревнований — норвежец Каспер Рууд.
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