Диего Шварцман сыграет с Франсиско Серундоло в финале турнира в Буэнос-Айресе

Аргентинский теннисист Диего Шварцман сыграет с соотечественником Франсиско Серундоло в финале турнира ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина).

В полуфинальном матче соревнований Шварцман со счётом 6:0, 6:4 обыграл серба Миомира Кецмановича. Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты. На счету Диего 4 эйса, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 12.

Серундоло не без проблем одолел Альберта Рамоса-Виньоласа — 7:6 (7:5), 3:6, 6:2. Продолжительность встречи составила 2 часа 35 минут. Серундоло 2 раза подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11.

Турнир завершится сегодня, 7 марта. Начало финального поединка — в 21:00 мск. Действующий чемпион соревнований — норвежец Каспер Рууд.